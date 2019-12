Axl Rose (57) und seine Bandkollegen von Guns N' Roses ("Paradise City") kehren im kommenden Sommer nach Deutschland zurück. Die Kultband hat für 2020 mehrere Konzerte in Europa angekündigt. Zwei Shows davon werden sie in Deutschland spielen. Am 26. Mai geht es ins Münchner Olympiastadion und am 02. Juni spielen Guns N' Roses im Hamburger Volksparkstadion.

Weitere Termine und Vorverkauf

Auch Fans aus Österreich und der Schweiz können sich freuen, denn am 09. Juni ist ein Auftritt in Wien geplant und am 14. Juni in Bern. Die weiteren Termine bringen die Band unter anderem nach Spanien, Großbritannien, Schweden, Italien, Polen und in die Niederlande.

Der Vorverkauf für die Shows in München, Hamburg, Bern und Wien startet laut der offiziellen Homepage der Band am 18. Dezember um 10:00 Uhr.