Was schon in der Kindheit funktioniert hat, kann auch im Erwachsenenalter nicht schaden: Wenn Sie Probleme beim Einschlafen haben, ist die Gute-Nacht-Geschichte ein probates Mittel, um den Kopf auszuschalten und den Körper runterzufahren. Welche Bücher dafür infrage kommen, erfahren Sie hier.

Liegen Sie jede Nacht erschöpft im Bett und können doch nicht einschlafen? Dann sind Sie nicht allein: Laut dem Gesundheitsreport der Barmer Krankenkasse leiden immer mehr Erwachsene unter Schlafstörungen. Zu den häufigsten Gründen für den anhaltenden Schlafmangel zählen – laut der Versicherung – kleine Kinder sowie schnarchende Partner. Manchmal ist es aber auch der eigene Kopf, der einen nicht zur Ruhe kommen lässt: Wer im Bett viel grübelt, findet nicht in den Schlaf. Umso wichtiger ist es, auf andere Gedanken zu kommen und den Tag ausklingen zu lassen. Und das geht besonders gut mit einer Gute-Nacht-Geschichte für Erwachsene. Sie hilft Ihnen dabei, sich zu entspannen, den Kopf frei zu bekommen und – was noch viel wichtiger ist – endlich müde zu werden.

Buchtipps: Gute-Nacht-Geschichten für Erwachsene

1. In dem Buch "Märchenhafte Lichtblicke" geht es um genau diese: Kurze Geschichten, die für kleine Lichtblicke im Alltag sorgen sollen. Mit ihren über 50 Märchen möchte die Autorin Karin Zimmermann Erwachsene zum Denken und Träumen anregen, ihnen Mut machen und dabei helfen, sich (beim Lesen) zu entspannen. Ihre Kurzgeschichten drehen sich um Glück und Anerkennung, Sehnsüchte und Ängste, Veränderung und Vorurteile.

2. In dem Buch "Good Night Stories for Rebel Girls" geht es, Sie ahnen es vielleicht schon, um starke Frauen. Genauer gesagt vereint die Lektüre 100 Geschichten, die von mehr als 60 Künstlerinnen aus aller Herren Länder illustriert wurden. Sie sollen Mädchen (egal wie alt) Mut machen, sie zum Reisen und Forschen, zum Entdecken und Kämpfen animieren. Die besten Beispiele dafür, was Frauen schon erreicht haben, wird hier zusammengefasst.

3. Mystische Wesen und Fabeltiere, Hexen und Zauberer spielen in vielen Märchen eine wichtige Rolle. Das gilt nicht nur für Kinderbücher – auch in den Gute-Nacht-Geschichten für Erwachsene können geheimnisvolle Sagengestalten durchaus vorkommen und sind sogar erwünscht. Wie zum Beispiel in dem Buch: "Zur Nacht: Traumhaft schöne Märchen für Erwachsene" von Isabella Farkasch, das Sie vor dem Einschlafen in eine andere, fantastische Welt entführt.

4. Krischan Johannsen ist nicht nur Autor, sondern auch Berater und Seelsorger. In seinem Werk "Da Sein: Heilsame Geschichten für Erwachsene" erzählt er moderne Märchen, die sich unter anderem um Sehnsüchte und Ängste, Tod und Vergebung, aber auch Heilung drehen. Seine archetypischen Themen richten sich gezielt an Erwachsene, die sich im Alltag mit eben jenen Problemen oftmals konfrontiert sehen.

5. Eine Erzählung muss nicht immer fröhlich sein, damit Sie besser einschlafen können. In dem Buch "Nach(t)Sicht: Gute-Nacht-Geschichten für Erwachsene" beweist Jo Jansen, dass auch gruselige oder traurige Geschichten zum Runterkommen geeignet sind. Seine kurzen bis sehr kurzen Erzählungen eignen sich wunderbar vor dem Schlafengehen, da sie schnell gelesen sind und dennoch zum Denken und Träumen anregen können.

Und noch ein Tipp zum Schluss: Wenn Sie Hörbücher bevorzugen, können Sie sich die Gute-Nacht-Geschichten für Erwachsene auch über Amazon anhören: Hier geht es zum Angebot.

