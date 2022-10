Gwyneth Paltrow in einem Kleid von Carolina Herrera.

Wie fit Gwyneth Paltrow mit ihren 50 Jahren noch ist, hat die Schauspielerin einmal mehr auf dem roten Teppich in Beverly Hills bewiesen.

Gwyneth Paltrow (50) hat mit ihrem Outfit bei der Solaire Culture Exhibition der Champagner-Marke Veuve Clicquot in Beverly Hills am Dienstag eine gute Figur gemacht. Die Schauspielerin präsentierte ein in Schwarz und Weiß gestreiftes langes Kleid von Designerin Carolina Herrera mit hohem Beinschlitz und langer Schleppe.

Weitere Highlights der beeindruckenden Robe: ein langer Puffärmel bedeckte Paltrows linken Arm, an der Schulter prangte eine drapierte Stoffblüte.

Sexy Beinschlitz und Cut-Outs

Das Kleid ließ nicht nur Paltrows Bein aufblitzen, sondern legte durch seine Cut-Outs auch ihren makellosen Bauch frei, auf dem sich ihre Muskeln deutlich abzeichneten. Zu dem Outfit kombinierte sie schwarze, offene Heels und einen goldenen Armreif.

Ihre blonden Haare ließ sie sich offen hinter die Schultern fallen. Ein natürliches Make-up sorgte für einen strahlenden Teint bei der Schauspielerin.