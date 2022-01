Adele liebt voluminöse Föhnfrisuren, Hailey Bieber steht auf Baby Braids. Die Stars geben den Weg in Sachen Haartrends 2022 vor.

Neues Jahr, neues Haar. Während wir nicht wissen, was 2022 auf uns zukommt, sind unsere Haare eines der wenigen Dinge, die wir unter Kontrolle haben. Ob Farbe, Styling oder Schnitt - in diesem Jahr gibt es neue und aufregende Trends, die nur darauf warten, ausprobiert zu werden. Und die Stars zeigen uns, wie toll die Looks aussehen.

Blow Dry

Im Jahr 2022 erwartet uns eine Rückkehr zu glamourösen Fönfrisuren, weg von den lockeren Beachwaves, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Für das neue Jahr sprechen wir von großem, federndem Volumen im Stil der Supermodels der 90er-Jahre. Das Styling eignet sich hervorragend für längeres und dickeres Haar und sorgt für mühelosen Glamour. Auch Sängerin Adele (33) präsentiert sich auf dem britischen Vogue-Cover mit superluxuriösem, glänzendem, geföhntem Haar. Die Generation Z nennt Adeles blonde Föhnfrisur den "Fluffy-Hair-Trend" und der wird 2022 noch viel größer sein.

Hair Contouring

Dank Promis wie Sarah Jessica Parker (56) erleben wir ein Comeback blondierter Strähnchen. Heute sind sie mehr als das: 2022 haben sie sich zum "Hair Contouring" entwickelt. Anstelle von Strähnchen wird beim Hair Contouring ein heller, kontrastreicher Farbton verwendet, der in einem weichen Farbblock um das Gesicht herum gemalt wird und alle Haare direkt um das Gesicht herum einbezieht, auch die kürzeren Babyhaare.

Der weichere Kontrast zwischen Haarfarbe und Hautton hebt den Teint an und lässt ihn heller erscheinen. Schauspielerin Cynthia Nixon (55) postete ein Bild von sich und Kollegin Sarah Jessica Parker am Set der Serie "And Just Like That". Mit der Rückkehr von Carry Bradshaw auf die Bildschirme ist der berühmte Haartrend mit einem modernen Twist zurück und zeigt, wie schön Hair Contouring das Gesicht umschmeichelt.

Baby Braids

Einer der größten Haartrends des Jahres 2022 sind Baby Braids. Dabei werden schmale Haarpartien links und rechts neben dem Gesicht abgetrennt und jeweils zu kleinen Zöpfen geflochten. Es ist eine schnelle und einfache Frisur, die das Gesicht umrahmt und von Prominenten wie Chiara Ferragni (34), Bella Hadid (25) und Hailey Bieber (25) geliebt wird. Je nach Vorliebe kann der Trend auf unterschiedliche Weise getragen werden zum Beispiel im Boho-Look im Stil der 70er-Jahre oder im 90er-Jahre-Grunge-Look. Model Hailey Bieber zeigt ihren Followern im Kuschelpulli, wie cool Baby Braids aussehen können.