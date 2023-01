Hailey Bieber hat sich von ihren langen Haaren verabschiedet und trägt jetzt einen kurzen Bob. Sie habe sich "noch nie so schön gefühlt".

Hailey Bieber (26) ist mit einer Typveränderung in das neue Jahr gestartet. In einer Instagram-Story präsentierte sie sich am Sonntag (22. Januar) erstmals mit ihrem neuen Haarschnitt. "Oops", schrieb die Ehefrau von Sänger Justin Bieber (28) zu einem Spiegel-Selfie, das sie mit kurzem Bob statt langer Mähne zeigt. Auch von den blonden Strähnen hat sich das Model endgültig verabschiedet und trägt sein Haar weiter in einem hellen Braunton.

Sie "liebe" ihre natürliche Haarfarbe, hatte Bieber im Sommer dem "People"-Magazin verraten. Mit 13 Jahren habe sie zum ersten Mal ihre Haare gefärbt. Sie "wusste zehn Jahre lang nicht einmal, was meine natürliche Haarfarbe ist". Nun sei sie "an einem Punkt angelangt, an dem ich mich noch nie so schön und sexy gefühlt habe".

Hailey Biebers Beauty-Geheimnis

Für sie sei "weniger definitiv mehr" - auch in Sachen Make-up. "Wenn ich mir Fotos von roten Teppichen ansehe, stelle ich fest, dass ich mit weniger Make-up und weniger Deckkraft viel schöner aussehe", so Bieber. Wichtiger als Puder, Rouge und Lidschatten seien ihr heute ausreichend Feuchtigkeit und guter Sonnenschutz. Darauf habe schon ihre Mutter großen Wert gelegt. "Und ich weiß, wie sie jetzt aussieht. Da ist also etwas dran."

Mit Rhode hat Bieber im Sommer 2022 eine eigene Hautpflege-Linie auf den Markt gebracht. Diese umfasst unter anderem Feuchtigkeitscremes, Seren und Lippenprodukte. Die Pflegeserie spielt auf ihren mittleren Namen Hailey Rhode Bieber an.