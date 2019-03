Der legendäre Schlagzeuger Hal Blaine ist tot. Wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie berichten, verstarb der US-Amerikaner bereits am Montag im Alter von 90 Jahren. Blaine war einer der berühmtesten Studio-Musiker überhaupt und wirkte an 40 Nummer-Eins-Hits mit. Dabei saß er unter anderem bei unvergesslichen Hits wie "Bridge Over Troubled Water" von Simon & Garfunkel, "Strangers In The Night" von Frank Sinatra oder "Return to Sender" von Elvis Presley an den Drums.

Auch den Mega-Hit "Mr. Tambourine Man" von The Byrds spielte Blaine ein. Außerdem unterstützte er die Beach Boys regelmäßig bei Alben-Aufnahmen. Sänger und Gründungsmitglied Brian Wilson (76) nannte ihn einst den "besten Drummer aller Zeiten." Im Jahr 2000 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.