Fiese Streiche, viele Süßigkeiten und markerschütternder Horror: All das erhoffen sich viele vom alljährlichen Halloween-Fest. Am 31. Oktober ist es wieder so weit. Dies sind fünf lohnenswerte Apps, um sich perfekt auf den Grusel einzustimmen.

Zombies und Kürbisse

Was passt wohl besser zu Halloween als Monster und Zombies? Wie schön, dass es von der beliebten Endzeit-Serie "The Walking Dead" auch eine App gibt, die Selfies in Gruselmeisterwerke verwandelt. Mit "The Walking Dead: Dead Yourself" ( iOS/Android) verwandeln sich Nutzer mit wenigen Fingerwischen in furchterregende Zombies. Die Ergebnisse lassen sich unter anderem direkt via Twitter, Instagram und Co. teilen.

Auch das Kürbisschnitzen ist an Halloween nicht wegzudenken. Mit den "Pumpkin Carving Ideas" (Android) findet man genau die richtige Inspiration für den eigenen Kürbis. In der App sind zahlreiche Ideen und Vorlagen hinterlegt. Wer sich die Arbeit mit dem Kürbis nicht machen möchte, der kann beispielsweise mit "Carve-a-Pumpkin" (iOS) auch an rein digitalem Gemüse herumschnitzen.

Ratespiele und Gruselgeschichten

Neuartige Gruselgeschichten können Halloween-Fans mit "Hooked" (iOS/Android) erleben. In der App lassen sich Storys verfolgen, die so aufgebaut sind, als ob man die Chatverläufe von Fremden liest. Bei Horror-Geschichten ist das natürlich besonders spannend. Wer sich danach etwas ablenken möchte, kann sich daraufhin auch romantischeren Chat-Storys zuwenden.

Sein Wissen in Sachen Horrorfilme kann man unter anderem in der App "Horror Movie Trivia" (Android) beweisen. Geboten werden derzeit etwas weniger als 400 Fragen. Quizteilnehmer können dabei gegen andere Horror-Fans oder die eigenen Freunde antreten. Alternative gefällig? Im "Horror Movie Quiz" (Android) lassen sich die Filme wie bei einer Partie "Galgenmännchen" erraten.

Eines der besten Spiele rund um Zombies im App Store und bei Google Play ist "Into the Dead 2" (iOS/Android). Gamer werden in dem Spiel von ihrer Familie getrennt und müssen versuchen, einen Weg durch die ausgebrochene Apokalypse zu finden, um seine Lieben wieder in die Arme schließen zu können. Nur stellen sich ihnen tausende Zombies in den Weg...