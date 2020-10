Große Halloween-Partys wird es in diesem Jahr nicht geben, dank den richtigen Apps kommt trotzdem Horror-Stimmung auf.

Große Halloween-Feten sind im Corona-Jahr zwar nicht möglich, wer sich trotzdem ein bisschen in Stimmung bringen möchte, kann zum Smartphone greifen.

Jeder wird zum Zombie

Vom US-Sender "AMC" gibt es etwa die "The Walking Dead: Dead Yourself"-App zur hauseigenen Untoten-Hit-Serie. Damit kann sich jeder Nutzer ganz einfach selbst zum "Beißer" machen. Einfach ein Selfie knipsen und dieses mit der App für iOS und Android bearbeiten - und schon verwandelt man sich in Sekunden zum willenlosen Monster. Zumindest auf dem Foto ...

Wer sich zu Halloween sonst gerne verkleidet, der kann sich mit "Bitmoji" (iOS / Android) ganz einfach einen eigenen kreativen Cartoon-Avatar bauen und diesen auch an Freunde verschicken, um ihnen zum Beispiel ein "Fröhliches Halloween" zu wünschen.

Wer kennt sich mit Horrorfilmen aus?

Filmfreunde haben unter anderem ihren Spaß mit "Horror Movies Quiz Trivia Game" (iOS) oder "Horror Trivia" (Android). Zumindest dann, wenn sie etwa wissen, wie die Stadt im Horrorklassiker "A Nightmare on Elm Street" heißt oder richtig tippen, welche Absichten der Dämon in "Annabelle 2" hatte.

Warum nicht den Halloween-Abend auf der Couch mit dem oder der Liebsten verbringen und zu einem Horrorfilm ein paar flüssige Köstlichkeiten probieren? Zahlreiche Rezepte finden Nutzer etwa in der App "Cocktail Flow" (iOS / Android). Und wer sich etwas Schönes dazu kochen möchte, der bekommt - egal ob passend zur Saison oder generell - auch in Apps wie "Kitchen Stories" (iOS / Android) das richtige Rezept.

Gruselige und spannende Storys erleben Nutzer mit "Hooked" (iOS / Android). Die App bietet Chat-Geschichten, die in Form einer Unterhaltung per Kurznachricht ihren Lauf nehmen. Und wer eine Abwechslung von all dem Halloween-Horror braucht, der greift einfach zu einer Romanze.

Eines der besten Spiele mit Horror-Setting in den Stores ist "Into the Dead 2" (iOS / Android). Spieler müssen einen Weg durch die Apokalypse finden, um ihre Familie zu finden. Auf dem Weg treffen sie auf abertausende Zombies.