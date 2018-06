"Halloween"-Fans können es kaum noch erwarten. Im Oktober geht die Horror-Reihe endlich in Verlängerung. Universal hat nun einen weiteren Teaser-Trailer veröffentlicht, der erstmals Material aus dem neuen Film zeigt.

Darin erfährt man, dass Michael Myers damals festgenommen werden konnte und nun seit 40 Jahren in Haft sitzt. Auf der anderen Seite kann die Überlebende Laurie die Geschehnisse nicht vergessen und wünscht sich, noch einmal mit Myers konfrontiert zu sein, um diesen umbringen zu können. Die Chance erhält sie, als ein Gefangenentransport verunglückt und Myers tatsächlich entkommen kann. Der Trailer nimmt nach diesen Erkenntnissen schnell Fahrt auf. Am Jahrestag des Massakers scheint sich die Geschichte mit ebenso viel Blut wie damals zu wiederholen.

Die Geschichte von "Halloween" setzt 40 Jahre nach den Geschehnissen im Originalfilm von 1978 an. Der Original-Cast ist am Film beteiligt. So ist Jamie Lee Curtis (59) erneut als Laurie Strode zu sehen, Nick Castle (70) als Killer Michael Myers. Zwischen dem Original und dem Sequel von 2018 wurden neun Weiterführungen und Neuverfilmungen des Klassikers veröffentlicht, die zu vielen Ungereimtheiten der Geschichte führen. Regisseur David Gordan Green (43) entschloss sich daher, die dazwischenliegenden Sequenzen außer Acht zu lassen und setzt nur am Original an. Der Film erscheint in den USA am 19. Oktober.