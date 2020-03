Der letzte Film von Schauspielerin Hannelore Elsner (1942-2019, "Kirschblüten - Hanami") feiert anlässlich ihres ersten Todestags deutsche TV-Premiere. Die Tragikomödie "Lang lebe die Königin" wird am Mittwoch, 29. April, um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt, wie der Sender am Mittwoch bekanntgab. Elsner starb am 21. April 2019 im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Dreharbeiten konnte sie nicht mehr beenden.

Hochkarätige Hommage für Elsner

Die meisten Szenen mit Elsner waren zwar bereits im Kasten, fünf, "in denen sich Mutter und Tochter in unterschiedlichen Situationen begegnen", fehlten jedoch, wie Claudia Simionescu von der Redaktionsleitung Fernsehfilm, Bayerischer Rundfunk, im August 2019 erklärte. "So kam die Idee auf, die Rolle der Mutter auch mit fünf unterschiedlichen Schauspielerinnen zu besetzen."

Der "Ersatz" ist hochkarätig: Die Schauspielerinnen Iris Berben (69), Hannelore Hoger (77), Eva Mattes (65), Gisela Schneeberger (71) und Judy Winter (76) haben als Hommage an ihre verstorbene Kollegin je eine Szene übernommen. Regie führte Richard Huber (geb. 1959).

Darum geht es in "Lang lebe die Königin"

Nina Just (Marlene Morreis, 43) ist Moderatorin bei einem Verkaufssender, aber sie kann machen was sie will, die Anerkennung ihrer Mutter Rose (Hannelore Elsner) bekommt sie nie. Rose wohnt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Werner (Günther Maria Halmer, 77) in einem alten Bauernhaus vor den Toren Münchens. Als Rose erkrankt und eine Spenderniere braucht, stürzt Ninas Privatleben in ein einziges Chaos. Zwischen dramatischen Lügen und komischen Übersprungs-Handlungen entwickelt sich für Nina überraschenderweise eine Liebesgeschichte mit dem Pannenhelfer Mike (Matthias Kelle, geb. 1982).