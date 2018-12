Der zehnjährige Nachwuchsschauspieler Julius Weckauf hat sich auf seine Filmhauptrolle als Kinderdarsteller von Hape Kerkeling mit einer einfachen Methode vorbereitet.

«Die beste Methode, Text zu lernen, ist einfach, immer ohne Betonung zu lernen», sagte Weckauf der Deutschen Presse-Agentur in Essen. «Erst am Set darfst du die Betonung benutzen. Wenn du ohne Betonung lernst, dann sprichst du den Satz dreimal und hast ihn dann drin.»

Weckauf spielt den achtjährigen Kerkeling in dem Kinofilm «Der Junge muss an die frische Luft» über die tragische Kindheit Kerkelings. Der berührende Film von Oscar-Preisträgerin Caroline Link beruht auf der gleichnamigen Biografie Kerkelings und kommt am 25. Dezember in die Kinos. Weckauf lebt am Niederrhein. Er war unter 5000 Bewerbern ausgewählt worden. Später möchte er «auf jeden Fall» Schauspieler werden.