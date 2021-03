Hape Kerkeling ist zurück im TV! Wie RTL bestätigt, sind neben einer neuen Serie auch weitere Projekte bei RTL, TVNow und VOX geplant.

Der Entertainer, Comedian, Sänger, Autor, Moderator und Schauspieler Hape Kerkeling (56) macht einen Rücktritt vom Rücktritt! Nach acht Jahren Pause feiert eines der bekanntesten deutschen TV-Gesichter im nächsten Jahr sein Bildschirm-Comeback beim Privatsender RTL. Das gab der Sender am Montag überraschend bekannt. Zum einen wird der 56-Jährige die Hauptrolle einer noch nicht näher genannten Serie übernehmen, darüber hinaus aber auch für weitere Projekte für RTL, VOX und TVNow zur Verfügung stehen.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVNow und VOX. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne!", so Kerkeling in einem Statement über sein neues Engagement. Die Produktion der Serie würde noch in diesem Jahr starten, die Ausstrahlungen des neuen RTL-Gesichts Kerkeling sind für 2022 geplant. Weitere Detailinformationen sind bislang noch nicht bekannt.

Seit Mitte der 90er-Jahre einer der beliebtesten Entertainer

Kerkeling wurde vor allem in den 90er-Jahren durch Formate wie "Total Normal" oder "Darüber lacht die Welt" zu einem der beliebtesten Showmaster Deutschlands. Auch seine Kunstfiguren wie etwa Horst Schlämmer fanden riesigen Anklang. Im Mai 2006 veröffentlichte er sein Buch "Ich bin dann mal weg" über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg, das sich mehr als drei Millionen Mal verkaufte und erfolgreich verfilmt wurde.

Anlässlich seines 50. Geburtstages im Jahr 2014 verkündete Kerkeling schließlich, sich aus dem Showgeschäft zurückzuziehen. Seitdem trat er nur noch selten öffentlich in Erscheinung. RTL-Chef Henning Tewes schwärmt über den überraschenden Deal: "Wir sind stolz, mit Hape Kerkeling Projekte [...] realisieren zu können. Man erneuere RTL und freue sich, einen TV-Star zurückzuholen, "den viele Millionen Fans schon seit Jahren vermisst haben".