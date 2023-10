Hape Kerkeling gehört zu den beliebtesten Entertainern in Deutschland.

Bald startet Hape Kerkelings Mini-Serie "Club Las Piranjas". Wer auch auf ein Show-Comeback des Entertainers hofft, wird jedoch enttäuscht.

Fans von Hape Kerkeling (58) haben sich dieses Datum längst rot im Kalender markiert: Am 19. Oktober startet seine Mini-Serie "Club Las Piranjas" als Fortsetzung seines gleichnamigen Kultfilms aus den 90er Jahren bei RTL+. Wer insgeheim hofft, der 58-Jährige kehrt auch mit einer seiner legendären Shows ins TV zurück, wird allerdings enttäuscht. "Nein. Ich habe damit aufgehört", erklärt er im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Stern".

"Jedes Mal unter äußerster Anspannung"

Der Entertainer verriet bereits vor einigen Jahren, dass er sich in seinen TV-Shows nie richtig wohlgefühlt habe. Eine Aussage, die er jedoch etwas missverständlich formuliert habe, wie er jetzt klarstellt. "Es ist doch so: Wenn ein Pilot einen Jumbo startet, dann steht er unter Adrenalin. Aber fühlt er sich wohl dabei? So ähnlich war das bei mir, wenn ich eine meiner Shows begann. Ich stand jedes Mal unter äußerster Anspannung."

Das heiße jedoch nicht, dass er unglücklich war. Er habe einfach nur dieses Gefühl nicht mehr haben wollen. "Es ging mir nicht gut damit." Bei einer Serie sei das kein Problem. "Es ist nicht live, ohne Publikum. Nur der Regisseur und das Team sehen mich und meine Fehler", führt er weiter aus.

Wiedersehen mit Animateur Edwin

Kerkeling-Fans mussten lange auf die Serien-Fortsetzung von "Club Las Piranjas" warten. Die letzte Klappe für die RTL+-Serie fiel bereits im Juli 2022. Nach den Dreharbeiten auf Mauritius entstanden die letzten Szenen für die vierteilige Miniserie in der Nähe von Köln. In der Fortsetzung der gleichnamigen Kultkomödie von 1995 schlüpft Kerkeling erneut in die Hauptrolle des Animateurs Edwin Öttel. Angelika Milster (71) ist wieder als seine Kollegin Biggi Jakobs dabei, Judy Winter (79) als Clubdirektorin Dr. Renate Wenger.

Neu dazu stoßen unter anderem Ben Münchow (32) als Edwins Sohn Björn und Trang Le Hong (36) als Björns Verlobte Lani. Weitere Rollen spielen Cordula Stratmann (59), Benno Fürmann (51), Rick Kavanian (52) und Andrea Sawatzki (60).

Entertainer Kerkeling zog sich anlässlich seines 50. Geburtstags 2014 eigentlich gänzlich aus dem Showgeschäft zurück. 2019 stand er als Schauspieler für "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" (2021) dann wieder vor der Kamera, ehe der Privatsender RTL im März 2021 das große TV-Comeback für 2022 ankündigte.