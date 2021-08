Nach sieben langen Jahren kehrt Hape Kerkeling für VOX ins deutsche Fernsehen zurück - und das gleich doppelt.

Sieben Jahre war er weg aus dem TV, jetzt kehrt Hape Kerkeling (56) im Spätherbst 2021 auf den Bildschirm zurück. Der Sender VOX spendiert dem Entertainer gleich zwei Shows, die sich mit zwei seiner größten Leidenschaften beschäftigen: seine Katzen und das Reisen.

Hape Kerkeling: Rückblick auf seine Karriere

In "Hape und die 7 Zwergstaaten" reist Kerkeling durch Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan und versucht herauszufinden, wie sich diese Miniländer so lange halten konnten.

In "Ein Abend mit Hape Kerkeling" liest der Komiker im Hansa-Theater in Hamburg aus seinem neuen Buch "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich". Während der Lesung wird es auch Einblicke in Hapes Welt geben. Gemeinsam mit Dunja Hayali (47) blickt Kerkeling auf der Bühne auf seine Karriere zurück. Die Lesungen finden am 23. und 24. September statt, das Interview mit Hayali am 25. September. VOX bündelt die Auftritte dann in einer Show. Ein genaues Sendedatum steht noch nicht fest.

"Ein großes Abenteuer"

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit VOX und zwei Sendungen, die wie die Faust aufs Auge zu mir passen", schwärmt Kerkeling. "Reisen, meine Katzen und meine TV-Karriere haben mein Leben geprägt, verändert und sind immer ein großes Abenteuer."

Kerkeling wurde vor allem in den 90er-Jahren durch Formate wie "Total Normal" oder "Darüber lacht die Welt" zu einem der beliebtesten Showmaster Deutschlands. Auch seine Kunstfiguren wie etwa Horst Schlämmer fanden riesigen Anklang. Anlässlich seines 50. Geburtstages am 9. Dezember 2014 war Kerkeling zuletzt mit einer satirischen Jubiläumsfeier im ZDF zu sehen. Dann zog er sich größtenteils aus dem Showgeschäft zurück.