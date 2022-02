Reis und Bohnen sorgen im Dschungelcamp stets für Gewichtsverluste. Harald Glööckler berichtet, mehr als zehn Kilo abgenommen zu haben.

15 Tage Reis und Bohnen haben bei Harald Glööckler (56) Spuren hinterlassen. Der Designer hat jüngst in einer Instagram-Story verraten, wie viel Gewicht er im südafrikanischen Dschungelcamp verloren hat: "Ich bin zurück und bin unter den Lebenden. Ich habe elf Kilo abgenommen." In einem späteren Video, in dem Glööckler frisch gestylt und in seinem gewohnt glamourösen Look zu sehen ist, verrät er, dass ihm all seine Jacken zwei Nummern zu groß seien und man mit Broschen und Knöpfen habe nachhelfen müssen.

Dass das Dschungelcamp bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgrund der Schonkost einen Verlust auf der Waage bedeutet, ist bekannt. Dschungelkönig Filip Pavlovic (27) erklärt im RTL-Interview, ebenfalls elf Kilo abgenommen zu haben: "Ich bin mit 85 Kilo rein und mit 74 wieder aus dem Camp gekommen." Bei Manuel Flickinger (33) waren es demnach fünf Kilo, bei Eric Stehfest (32) "sieben oder acht Kilo".

So viel haben die Frauen abgenommen

Auch die vor dem Finale ausgeschiedenen Camperinnen haben über ihren Gewichtsverlust gesprochen. So hat Ex-"Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat (26) knapp sechs Kilo im Dschungelcamp abgenommen, wie "RTL.de" nach ihrem Auszug berichtet hat.

Schauspielerin Tina Ruland (55) hat laut dem Sender ganze vier Kilo in ihrem elftätigen Dschungel-Aufenthalt verloren. Auch "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Tara Tabitha (28) hatte zuvor berichtet, dass die Waage nach ihrem Auszug zwei Kilos weniger angezeigt hatte. Bei Jasmin Herren (43) waren es zwischen fünf und sechs Kilo.

"Das große Wiedersehen" am Sonntag

Am Sonntagabend (6. Februar) zeigt RTL (auch bei RTL+) ab 20:15 Uhr "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen". Darin lassen Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) gemeinsam mit den Camp-Bewohnerinnen und -Bewohnern die Jubiläumsstaffel in Südafrika noch einmal Revue passieren.