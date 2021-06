Die Dreharbeiten für den fünften Teil von "Indiana Jones" haben begonnen - und ein erstes Setbild von Harrison Ford ist bereits aufgetaucht.

Indiana Jones ist zurück: Auf Instagram teilte Schauspieler Josh Gad (40) ein Foto, auf dem Harrison Ford in seiner Paraderolle des Abenteurers zu sehen ist. Auf dem Foto trägt der 78-Jährige sein braun-beiges Outfit inklusive des dunkelbraunen Filzhutes und unterhält sich mit Gesichtsmaske mit Personen am Set. "Alles ist in Ordnung in der Welt. Willkommen zurück Dr. Jones", schreibt Gad zu dem Bild. Es ist Fords erstes Mal in dem berühmten Kostüm seit 2008.

Über die Handlung des neuen "Indiana Jones"-Abenteuers, das im Sommer 2022 in die Kinos kommen soll, ist bisher noch nichts durchgesickert. Neben Ford werden Boyd Holbrook (39) und Shaunette Renée Wilson (31) Hauptrollen übernehmen. James Mangold (57) führt diesmal Regie - den Job hatte in den ersten vier Teilen Steven Spielberg (74) übernommen. Dieser ist allerdings weiter als Produzent dabei.