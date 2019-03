In London und New York überstiegen die Inszenierungen von "Harry Potter and the Cursed Child" alle Erwartungen. Die Tickets waren immer wieder ausverkauft, der Besucherandrang ließ bis zur letzten Aufführung nicht nach. In Melbourne und San Francisco sind die Vorbereitungen für das Musical schon im vollen Gange und sollen im Frühling und Herbst 2019 abgeschlossen sein. Als fünfte Stadt weltweit wird Hamburg das gefeierte Spektakel zeigen, die Premiere im "Mehr! Theater" am Hafen ist für den 15. März 2020 geplant. Die begehrte Mehrzweckhalle wird zu diesem Zweck ab Mai aufwendig umgebaut und für andere Veranstaltungen gesperrt - was in der Hamburger Kulturszene nicht ausschließlich auf Verständnis stößt.

Harry Potter in Hamburg - hier gibt's die Tickets

Dem erwartbaren Ansturm auf die Tickets dürfte das allerdings keinen Abbruch tun. Die Abenteuer des findigen Zauberlehrlings, der dem Schüler-Dasein nun entwachsen ist, hat weltweit viele treue Fans - auch in Deutschland. Der offizielle Ticketvorverkauf für die ersten Karten in Hamburg startet am Montag, den 25. März um 10 Uhr auf der Website des Musicals.

In dem Stück geht es um die Beziehung des mittlerweile erwachsenen Harry Potter zu seinen Sohn Albus Severus. Auch alte Bekannte wie Hermine, Ron und Draco Malfoy kehren zurück. Geschrieben wurde das Stück von Autor Jack Thorne, in Zusammenarbeit mit J.K. Rowling und Regisseur John Tiffany.

Das Stück wird wie in London in zwei zweieinhalbstündigen Teilen aufgeführt. Tickets sind pro Teil ab 49,95 Euro erhältlich. Für beide zusammen ab 99,99 Euro. Je nach Sitzkategorie und Wochentag ist man allerdings schnell mehr als 200 Euro los. Die zwei Teile werden wahlweise an einem Tag am Nachmittag und Abend gezeigt (dazwischen eine zweistündige Pause) oder an zwei aufeinander folgenden Abenden.

Tipps für den Ticketkauf

Wer sich um Tickets bemühen will, muss schnell sein oder einen langen Atem haben: Wer beim ersten Verkaufsschwung leer ausgeht, hat gute Chancen auf Tickets in den Wochen nach der Premiere. Informationen zu neuen Tickets teilen die Veranstalter über einen Newsletter.

Eine günstige Ticket-Alternative ist die Aktion "40 am Freitag", die im nächsten Jahr starten soll. Dann werden an jedem Freitag ab 13 Uhr 40 Tickets für jeweils 40 Euro (20 Euro pro Teil) für alle Vorstellungen der Folgewoche angeboten.