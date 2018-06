Diese Nachricht dürfte wohl allen eingefleischten " Harry Potter"-Fans einen lauten Jubeljauchzer entlocken: Die internationale Wanderausstellung "Harry Potter: The Exhibition" kommt zurück nach Deutschland. Ab 13. Oktober werden in der Caligari Halle im Filmpark Babelsberg in Potsdam die fantastischen Zauberwelten von Autorin J.K. Rowling (52) zu bewundern sein. Wer also schon immer einmal einen Schritt in den verbotenen Wald setzen oder gar in Hagrids überdimensionalem Armlehnstuhl Platz nehmen wollte, ist hier definitiv an der richtigen Adresse.

Auf nach Hogwarts!

Auf 1.600 Quadratmeter Ausstellungsfläche erwarten Besucher nicht nur originalgetreue Schlafsäle, Gemeinschaftsräume oder Klassenzimmer aus der Zauberschule Hogwarts. Auch interaktiv können einige Lieblingsszenen aus den Erfolgsfilmen nachgestellt werden. Wie wäre es beispielsweise mit einem Quaffle-Ball-Wurf im Quidditch-Bereich oder Nachhilfe in Kräuterkunde beim Mandrake-Ziehen?

2009 feierte die Ausstellung erstmals in Chicago Premiere. Anschließend tourte sie durch die ganze Welt, bis sie 2014 schließlich in Köln Halt machte. Jetzt können sich "Harry Potter"-Fans in Deutschland endlich auf ein Wiedersehen freuen.