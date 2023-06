Bekannt wurde er als charmanter Lockenkopf der Teenie-Boyband One Direction: Harry Styles. Heute ist der "As it was"-Sänger nicht nur ein Weltstar, sondern beeinflusst mit seinem extravaganten Stylings und stimmigen Mode-Griffen die Fashion-Industrie der Zeit. 2020 sah man ihn als ersten Mann überhaupt auf dem Cover der "Vogue" – in einem weißen Spitzenkleid und mit Luftballon. Kurz darauf wurde er vom Fashion-Netzwerk "Lyst" zum Mann mit dem größten modischen Einfluss gekürt.

Doch das war nicht immer so. Erst 2013 begann der damals 19-Jährige, sein Boyband-Image zumindest modisch langsam abzustreifen. Während seine Bandmitglieder immer noch auf Basics und bunte Farben setzten, sah man Styles immer häufiger in extravaganten Outfits. Seine damalige Klassiker-Kombination: Skinny-Jeans und Stiefel im "All black"-Look, dazu eine dunkle Sonnenbrille und eine stetig wachsende, beeindruckende Sammlung von Tattoos auf dem ganzen Körper. Sein Stil fiel Modekennern schon damals ins Auge, Ende des Jahres erhielt Styles erstmals den "British Fashion Award" für seinen persönlichen Stil.

Fashionista Harry Styles: Von Saint Laurent bis Gucci

Bis heute bleibt Styles seinem "Signature"-Look treu, hat ihn über die Jahre immer weiter präzisiert. Der Saint Laurent- und Gucchi-Ära, die sie in der obigen Galerie begutachten konnten, folgte immer mehr modische Experimentierfreudigkeit. Sogar über eine eigene Kollektion kann sich der Weltstar mittlerweile freuen. Die "Ha Ha Ha"-Kollektion aus dem Hause Gucci erschien im vergangenen Herbst und trägt unverkennbar Styles modische Handschrift: Feminine Looks, bunte Muster und aufregende Kombinationen mit Siebziger-Flair zeichnen den modischen Fußabdruck des 29-Jährigen klar ab. Als absolute "Signature"-Pieces von Styles gelten mittlerweile die Perlenkette, die "Harry's House" Molly Goddard-Jeans, Hawaii-Hemden und Hosenanzüge, die der Sänger teils auch in seiner neuen Kollektion aufgreift.

Die modische Entwicklung von Styles sehen Sie in der Bilder-Galerie oben.