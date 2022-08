Derzeit spielt Harry Styles in den USA. Schon 2023 wird er wieder in Europa auftreten und hat auch für Deutschland Konzerte angekündigt.

Im Rahmen seiner "Love On Tour" gibt der britische Sänger Harry Styles (28) derzeit zahlreiche Konzerte in den USA. Danach geht es weiter nach Südamerika und Australien, doch bereits im kommenden Jahr möchte er auch wieder in Europa auftreten.

Diese Termine hat Harry Styles bisher angekündigt

Styles hat am 26. August eine ganze Reihe an neuen Konzertterminen veröffentlicht. Darunter befinden sich auch mehrere Shows in Deutschland und ein Auftritt in Österreich.

So wird Styles am 17. Mai 2023 nach München kommen, wie er auf Instagram bekanntgibt. Am 27. Juni spielt er dann in Düsseldorf, am 5. Juli in Frankfurt und am 8. Juli in Wien. Daneben sind unter anderem Shows in Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Polen, Spanien oder auch Italien geplant. Demnächst möchte der Sänger außerdem Termine für Konzerte in Asien veröffentlichen.

Auf Instagram teilt Styles auch immer wieder Eindrücke von seinen unzähligen Shows. Aktuell stehen im August und September alleine im Madison Square Garden in New York noch mehr als zehn Konzerte an.