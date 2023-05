Absolute Bühnenpräsenz: Harry Styles bei den Brit Awards 2023. In München waren keine Fotografen im Olympiastadion zugelassen.

Konzert in München

von Moritz Hackl Harry Styles ist anders als die meisten Musiker und begeistert gerade deswegen die Massen. Eine Annäherung an den größten Popstar der Gegenwart.

Sie tragen pinke Cowgirl-Hüte, die Haare voller Klammern. Sie sind Töchter, Tanten, Mütter oder Omas. Sie sind "Harries", wie sich die Harry-Styles-Ultras selbst nennen. Tatsächlich finden sich kaum Männer in der Prozession, die sich an diesem Abend in München Richtung Olympiastadion bewegt.