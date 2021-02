Harry und Meghans Baby-News kamen überraschend. Einmal mehr haben sie damit einem anderen Royal die Show gestohlen: Prinzessin Eugenie.

Das Timing der Baby-Bombe von Meghan (39) und Harry (36) war vermutlich wohlüberlegt. Die Verkündung der erneuten Schwangerschaft fiel exakt auf jenen Tag, an dem Prinzessin Diana (1961-1997) vor 37 Jahren ihre Schwangerschaft mit Sohn Harry bekannt gegeben hatte. Dabei offenbar nicht berücksichtigt wurde jedoch die Tatsache, dass das Paar mit seiner Neuigkeit Prinzessin Eugenie (30) aus dem Rampenlicht drängen würde. Und zwar nicht zum ersten Mal.

Prinzessin Eugenie schon wieder übergangen?

Prinzessin Eugenie, Harrys Cousine, hatte am 9. Februar ihr erstes Kind mit Ehemann Jack Brooksbank (35) zur Welt gebracht. Drei Tage später verließ sie das Portland Krankenhaus in London, in dem auch Harrys und Meghans Sohn Archie (1) im Mai 2019 geboren wurde. Der Wirbel um die beiden Geburten lässt sich kaum miteinander vergleichen. Und auch jetzt scheinen sich die Baby-News der ehemaligen Senior-Royals ungalant in den Vordergrund zu drängen.

Schon wieder, muss an dieser Stelle gesagt werden. Denn auch die Nachricht der ersten Schwangerschaft sollen Harry und Meghan ausgerechnet auf der Hochzeit der Cousine im Jahr 2018 mit der Familie geteilt haben. In der Biografie "Finding Freedom" heißt es, dass sich Prinzessin Eugenie schon damals gewünscht hätte, dass sich das Paar an ihrem großen Tag zurückgehalten hätte.

Viele Fans und Twitter-Nutzer denken nun, dass es ihr mit der aktuellen Situation ähnlich gehen könnte. Ihrer Meinung nach sei es angebracht gewesen, Harry und Meghan hätten mit der Baby-Bombe aus Höflichkeit noch ein wenig gewartet. Zumindest so lange, bis Prinzessin Eugenie Gelegenheit gehabt hätte, ein erstes Bild ihres neugeborenen Sohnes zu veröffentlichen.