Meghan und Prinz Harry, Herzogin und Herzog von Sussex, haben die Geburt ihres zweiten Kindes bekanntgegeben. Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor kam am Freitag im Santa Barbara Cottage Hospital in Kalifornien zur Welt. Sie ist nach zwei königlichen Frauen benannt: Queen Elizabeth II. und Harrys verstorbene Mutter Prinzessin Diana. Prinz Harry war bei der Geburt anwesend. Der Sprecher der Familie teilte mit, Mutter und Baby gehe es gut. Sie seien bereits wieder zu Hause. Das erste Kind des Paares, Archie, wurde 2019 geboren.

