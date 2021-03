Sehen Sie im Video: So reagiert das Netz auf das Oprah-Interview mit Meghan und Harry.













Prinz Harry und Herzogin Meghan sprechen rund 80 Minuten mit Moderatorin Oprah Winfrey. Das Interview, das der US-Sender CBS ausstrahlt, sorgt für Furore.

Insbesondere Meghan erhebt darin schwere Vorwürfe gegen das Königshaus.

Sie berichtet von Bedenken innerhalb des Palastes, wie dunkel die Hautfarbe ihres Kindes sein könnte, noch bevor Sohn Archie überhaupt auf die Welt kam/geboren wurde.

Viele Reaktionen drehen sich um dieses Thema:

“Stellen Sie sich vor, wie rassistisch jemand sein muss, um sich Sorgen über den Hautton seines zu ¾ weißen Babys zu machen.“

Tennisspielerin Serena Williams sah Parallelen zwischen ihr und Herzogin Meghan:

“Ich weiß aus erster Hand um den Sexismus und Rassismus, den die Institutionen und die Medien nutzen, um Frauen und people of color zu verleumden, um uns zu minimieren, uns zu brechen und uns zu dämonisieren. Wir müssen unsere Verpflichtung anerkennen, böswilligen, unbegründeten Klatsch- und Boulevardjournalismus anzuprangern.“

Ernsthaft, was ist mit der gemischten Rasse/gemischtrassigen #Meghan Markle, die so viele Royalisten in diesem Land nicht mögen? 🤔

Der berühmte britische Moderator Piers Morgan drückt aus, was viele Briten – unter anderem auch die britische Klatschpresse – zu denken scheinen:

Lassen Sie uns klar sein: Prinz Harry und seine Frau haben gerade zwei Stunden damit verbracht, alles zu zerstören, wofür die Königin steht und die so hart daran arbeitet, alles aufrechtzuerhalten, während sie vorgaben, sie zu unterstützen.

Und sie haben es getan, während ihr 99-jähriger Ehemann Philip im Krankenhaus schwer krank ist. Es ist verächtlich.

“Meghan Markles Interview hat nicht nur die Wahrheit über die Monarchie enthüllt, eine schattenhafte Institution, die geheim gehalten wird, obwohl sie angeblich die Nation verkörpert. Derzeit werden alle entlarvt, denen Rassismus oder Suizid egal sind.“

So oder so bietet das Interview viel Gesprächsstoff – und für die Autoren der Serie „The Crown“ viel neues Material:





