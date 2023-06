Während Opa Charles seine Krönung in London feierte, bekam der kleine Archie ein ganz besonderes Geschenk zum Geburtstag - ein Fahrrad!

Die Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) am 6. Mai in London war ein Highlight für Millionen Royal-Fans weltweit. Der kleine Archie (4) dürfte sich an diesem Tag aber viel mehr über etwas ganz anderes gefreut haben. Der Sohn von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) hat ebenfalls am 6. Mai seinen vierten Geburtstag gefeiert - und ein Fahrrad geschenkt bekommen!

Das tolle Geschenk gab es aber gar nicht von Mama und Papa, sondern von einem Fahrradladen im kalifornischen Montecito. Dort lebt auch Harry mit seiner Frau, seinem Sohn und seinem Töchterchen Lilibet (2).

Eine "reizende Überraschung" für die ganze Familie

Ihr britischer Partner sei spontan auf die Idee gekommen, dem kleinen Royal ein Fahrrad zu schenken, wie die Besitzerin des Ladens, Jennifer Blevins, dem "People"-Magazin erzählt. Martin, so sein Name, habe ein Kinderfahrrad mit Stützrädern ausgesucht und es mit einigen Ballons, einer Karte und Blumen für Meghan zum Anwesen der Royals gebracht. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen konnte er das Geschenk allerdings nicht persönlich überreichen.

Trotzdem hat das Fahrrad Archie offenbar erreicht, wie der Laden auf seinem Instagram-Account zeigt. Ein Mitarbeiter aus dem Büro der Sussexes bedankt sich im Namen von Harry und Meghan in einem Schreiben für das Geburtstagsgeschenk. "Das Fahrrad hat viel Freude bereitet", heißt es darin unter anderem. Das Paar habe persönlich darum gebeten, auszurichten, dass es dankbar für "die reizende Überraschung" sei.