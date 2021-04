Die Marvel-Serie "Hawkeye" ist offiziell abgedreht. Das hat Hauptdarsteller Jeremy Renner verkündet.

Neuigkeiten im Marvel-Universum: Die Produktion der kommenden Serie "Hawkeye" ist abgeschlossen. Das hat Hauptdarsteller Jeremy Renner (50, "Wind River") stolz auf Instagram bekannt gegeben. "Bravo an alle, Marvel, Disney+, unsere gesamte Crew, das Stunt-Team und die unglaubliche Besetzung, für all die harte Arbeit an dieser Show!!! Wir können es kaum erwarten, alles zu zeigen. Vielen Dank für die unglaubliche Reise... #hawkeye", kommentiert der Schauspieler den Beitrag, der ein Schwarzweißfoto von sich im Anzug zeigt, auf dem er applaudiert.

In seiner Instagram-Story teilte Renner ein Selfie vom letzten Drehtag. "Letzter Tag fürs Erste... Dies ist kein Abschied, sondern ein bis bald", schreibt er weiter. Renner übernimmt in "Hawkeye" die titelgebende Rolle des Comichelden, die er auch bereits in mehreren Marvel-Filmen gespielt hat. An seiner Seite wird außerdem Hailee Steinfeld (24) als Kate Bishop zu sehen sein. Ein konkretes Startdatum ist bis jetzt nicht bekannt. Jedoch soll "Hawkeye" wohl noch in diesem Jahr bei Disney+ Premiere feiern.