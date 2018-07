Es ist eine kuriose Situation. Da investieren Netflix, Amazon, Sky und neuerdings auch Apple Milliarde um Milliarde, in der Hoffnung, das nächste "Game of Thrones" zu erschaffen. Und ausgerechnet das Unternehmen, dem das schon gelungen ist - der Pay-TV-Sender HBO -, plant einen Schritt in die völlig andere Richtung: Es soll ein weiteres Netflix werden. Das zumindest fordert einem "New York Times"-Bericht zufolge der neue HBO-Besitzer, die Firma AT&T, eines der weltgrößten Unternehmen.

"Wir brauchen Stunden pro Tag"

Wie die Zukunft des Konzerns aussehen wird, erläuterte vor wenigen Tagen John Stankey, AT&T-Manager und neuer Chef des gerade übernommenen Time Warner. Hinter verschlossenen Türen sagte er den anwesenden 150 HBO-Mitarbeitern mit deutlichen Worten: "Es wird ein hartes Jahr." Zwar wird der Sender regelmäßig mit Preisen überschüttet. Doch angesichts der starken Konkurrenz von Netflix reiche das nicht mehr aus, um weiter zu wachsen, so Stankey. Ein Veränderungsprozess sei unausweichlich.

"Wir brauchen Stunden pro Tag", lautet die unmissverständliche Ansage des neuen Time-Warner-Chefs. "Es geht nicht um Stunden pro Woche, und auch nicht um Stunden pro Monat." Seine Botschaft ist klar: HBO soll die Zuschauer nicht nur am Sonntagabend vor die Bildschirme locken, wenn die neuste Episode einer Serie ausgestrahlt wird, sondern idealerweise jeden Tag. Auch wenn Hankey die Namen nicht in den Mund nimmt - die Vorbilder sind Netflix und Amazon, die ihre Kunden mit bis zu tausend Eigenproduktionen pro Jahr überrollen. Eine Schlagzahl, von der HBO bislang meilenweit entfernt war.

Neue Strategie sorgt für Zweifel

Stankeys Ansagen klingen, als wäre HBO in die Krise gerutscht. Das Gegenteil ist aber der Fall: HBOs Masse-statt-Klasse-Strategie sorgte für 40 Millionen Abonnenten in den USA sowie weitere 142 Millionen im Rest der Welt. Das sind mehr Kunden als bei Netflix. Und das bei geringeren Ausgaben: Netflix investiert acht Milliarden pro Jahr, HBO dagegen nur zwei. Trotzdem erwirtschaftete das Unternehmen solide sechs Milliarden Dollar Gewinn in den vergangenen drei Jahren. Zudem gewann man mehr Emmys als jeder andere Sender.

Zwar musste auch HBO in den vergangenen Jahren den einen oder anderen Flop verkraften - das 100 Millionen Dollar teure "Vinyl" fiel beim Publikum komplett durch -, dennoch beweisen die Verantwortlichen regelmäßig, dass sie ein gutes Gespür für ihr Publikum haben. Die Comedy "Silicon Valley" ist extrem beliebt, "Big Little Lies" avancierte zum Geheimtipp, mit "Westworld" könnte eines Tages sogar " Game of Thrones" beerbt werden.

Hits sollen am Fließband entstehen

"Wir stehen im Wettbewerb mit Geräten, die in der Hand von Menschen liegen und die ihre Aufmerksamkeit alle 15 Minuten einfangen", sagte Stankey. Nur mit einer breiteren Produktpalette könne man weiter wachsen, ist er überzeugt. Für den erfolgsverwöhnten Sender, der mit Serien wie "The Sopranos", "The Wire" und "Sex and the City" entscheidend das Goldene Fernseh-Zeitalter prägte, dürfte die Neuausrichtung der größte Paradigmenwechsel in der 45-jährigen Unternehmensgeschichte sein.

Aus der Edelmanufaktur soll eine Fabrik werden, in der Blockbuster-Serien am Fließband entstehen. Vielleicht wird der Sender damit noch größer und erfolgreicher. Womöglich sinkt er aber auch in die Bedeutungslosigkeit, wenn er am Ende nicht mehr ist als - ein weiteres Netflix.