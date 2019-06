Heidi Klum (46) bekommt eine neue Show im deutschen TV: "Queen of Drags". In der Talentshow von ProSieben sucht sie diesmal nicht Deutschlands nächstes Topmodel, sondern Deutschlands talentierteste Dragqueen. Zur Seite stehen ihr dabei zwei kompetente Paradiesvögel: ihr Bald-Schwager Bill Kaulitz (29) und Travestiekünstlerin Conchita Wurst (30). Auch die Kult-Dragqueen Olivia Jones (49) soll in der Sendung auftreten.

Bill und Heidi waren schon einmal Arbeitskollegen: In der letzten Staffel von "Germany's Next Topmodel" hat der Sänger als Heidis Jury-Gast mitgemischt. Nun werden sie zusammen "die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen", wie Heidi erklärte. Die neue Show erinnert im Aufbau tatsächlich an "GNTM": Zehn Dragqueens werden in einer Luxus-Villa zusammenwohnen und sich den Aufgaben der Jury stellen. Auch Bill freut sich: "Mode, Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt!"

Conchita Wurst freut sich darauf, die "gesamte Palette" der Szene zeigen dürfen: "Drag ist eine sehr vielfältige Ausdrucksform und die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up." So will die Show auch die Hintergründe der Kunstform beleuchten, wie die Pressemitteilung verspricht: "Warum präsentieren sich Männer als weibliche Kunstfiguren? Was zeichnet eine 'Queen of Drags' aus? Wie verwandeln sich die oft unscheinbaren oder schüchternen Männer in hinreißende, extrovertierte Glamour-Girls, die auf der Bühne glänzen?" Die Reality-Sendung soll im Winter 2019 zur Prime Time auf ProSieben ausgestrahlt werden.