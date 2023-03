Heidi Klum hat bei den Fashion Trust U.S. Awards in einer Metallic-Robe und mit Goldfisch-Accessoire alle Blicke auf sich gezogen.

Heidi Klum (49) ist ein Garant für besondere Fashion-Momente. Dieses Mal sorgte sie bei den Fashion Trust U.S. Awards in Los Angeles für Aufsehen. Das Model erschien zu der Preisverleihung am vergangenen Dienstag (21. März) in einem One-Shoulder-Metallic-Kleid von Kate Barton. Die schimmernde Midirobe betonte durch einen Taillengürtel, dessen zwei Enden an der Seite abstanden, die Figur der 49-Jährigen.

Tierisches Mitbringsel

Zu der Robe trug sie offene Schnür-Heels in Silber. Ihre Haare fielen in leichten Wellen über die Schulter. Beim Make-up setzte die vierfache Mama auf dunklen Lidschatten, Mascara und einen blassrosafarbenen Lippenstift. Zum besonderen Hingucker wurde Klums Handtasche, die wie ein Goldfischglas aussah und mit dem Namen der Designerin Kate Barton verziert war.

Das runde, durchsichtige Accessoire samt Goldfischfigur setzte Klum für die Fotografen gekonnt in Szene und hielt es sich immer wieder vor oder neben das Gesicht, wie das Model auch selbst in einem kurzen Instagram-Clip und mit Fotos zeigte.

Auf den Bildern von Stewart Shining ist Klum auch mit Modelkollegin Alessandra Ambrosio (41) zu sehen. Weitere Gäste des Abends waren Kate Beckinsale (49) oder Olivia Wilde (39). Fashion Trust U.S. ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der "Entdeckung, Finanzierung und Förderung junger Designtalente mit dem Ziel verschrieben hat, ihnen dabei zu helfen, ihr Label zu einer florierenden globalen Marke auszubauen". Die Awards sollen aufstrebende amerikanische Unternehmen, Designer und Talente würdigen.