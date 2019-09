Der Startschuss für die 15. Staffel "Germany's next Topmodel" ist gefallen. Am Montag lud Heidi Klum (46) im Münchner Olympiapark zum offenen Casting der neuen Ausgabe ein. Dabei traf sie nicht nur auf zahlreiche Model-Anwärterinnen. Mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Tom Kaulitz (30) hat sie nach der Arbeit am Abend das EM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams gegen Nordirland im TV verfolgt, wie in ihrer Instagram Story zu sehen ist. Doch der Tokio-Hotel-Gitarrist ist nicht das einzige Familienmitglied, das in München mit von der Partie ist...

Tipps von Günther Klum

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung waren zudem ihre Eltern, Erna (72) und Günther Klum (74), vor Ort. Tom Kaulitz soll am Set ebenfalls gesichtet worden sein. "GNTM"-Sprecherin Tina Land stellte gegenüber der "Bild" klar: "Günther Klum ist in München. An seiner Rolle vor Ort hat sich nichts verändert."

Der 74-Jährige selbst erklärte im Gespräch mit dem Blatt, dass er nicht die komplette Staffel begleiten werde. "Das habe ich nie. Letztes Jahr war ich in Sölden. Am Anfang ist man dabei, aber nach 15 Jahren, was soll da noch passieren?", so Günther Klum. Außerdem erklärte er, was die Nachwuchsmodels mitbringen müssten, um zu "Germany's next Topmodel 2020" gekürt zu werden: "Im Moment läuft alles über Instagram. Sie können so schön sein, wie sie wollen. Sie brauchen Follower. Unter 50.000 braucht man gar nicht anzufangen." Die Mädchen müssten "ein Typ sein" - es gehe vor allem "um den Charakter und die Ausstrahlung".

Julien Macdonald als Gastjuror

Auf ihrem Instagram-Account postete Heidi Klum zahlreiche Eindrücke des Casting-Events. So hatte sie bei der Auswahl beispielsweise Hilfe von dem britischen Modedesigner Julien Macdonald (48), der als Gastjuror auf dem Stuhl Platz nahm und Klum tatkräftig unterstützte. Seine Kollektion werden die ausgesuchten Model-Kandidatinnen am Dienstag in einer Fashion-Show präsentieren.

Ein weiteres Video zeigt, wie die 46-Jährige in einem schwarzen Auto vorgefahren wird und von den wartendenden Fans jubelnd begrüßt wird. Strahlend und winkend, bedankt sie sich mit den Worten: "Schön, dass ihr alle gekommen seid". Für welche Mädchen sich der Besuch des Castings in München wohl gelohnt hat? Die neue Staffel startet voraussichtlich im Frühjahr 2020 auf ProSieben.