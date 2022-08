Heidi Klum setzt ein Modestatement! Auf dem roten Teppich der US-Show "America's Got Talent" macht sie im pinken Minikleid eine gute Figur.

Heidi Klum (49) ist bekanntlich nicht nur in Deutschland ein beliebter Fernsehstar. Auch in ihrer Wahlheimat, den Vereinigten Staaten, ist sie in zahlreichen Shows zu sehen und sitzt beispielsweise in der Jury der Talentshow "America's Got Talent". Dort wurde das Model nun im knallpinken Minikleid zum Hingucker.

In dem One-Shoulder-Kleid hätte Klum glatt Barbie Konkurrenz machen können. Das enge Satinkleid zierte auf einer Seite ein großer Puffärmel und setzte sowohl Klums Arme als auch Beine in Szene. Dazu kombinierte die 49-Jährige farblich abgestimmte Sandaletten sowie mit bunten Steinen besetzte Statement-Ohrringe. An ihren Händen trug sie drei schlichte Ringe und verzichtete auf weitere Accessoires.

Ihre langen blonden Haare waren offen und glatt frisiert. Die Augen hatte das Topmodel mit braunem Lidschatten und Mascara in Szene gesetzt, während ihr restliches Make-up in Nude-Tönen eher zurückhaltend blieb.

Partnerlook mit Sofía Vergara

Ob sich Klum wohl mit Jurorenkollegin Sofía Vergara (50) abgesprochen hatte? Auf Instagram posierten die beiden gemeinsam in ihren pinken Kleidern. Der ehemalige "Modern Family"-Star setzte ebenfalls auf die knallige Farbe und wählte ein gerafftes Midikleid mit einem silber-glitzernden Einsatz am Dekolleté. Wie auch Klum kombinierte sie das Outfit mit Statement-Ohrringen und schlichtem Make-up.