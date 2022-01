Für den Opener-Song der 17. "GNTM"-Staffel hat sich Heidi Klum mit Snoop Dogg zusammengetan. Wie kommt "Chai Tea with Heidi" an?

Heidi Klum (48) hat ihren Song "Chai Tea With Heidi" veröffentlicht, der seit dem 14. Januar erhältlich ist und der Titelsong der anstehenden 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" sein wird. Darin ist sie gemeinsam mit Rap-Star Snoop Dogg (50) zu hören, produziert hat das Lied Ehemann Tom Kaulitz (32) mit seinem neuen DJ-Projekt WeddingCake. Wie kommt der Song bei den Fans an?

Von "absolut cringe" bis "perfekt zum Abtanzen"

"Ich krieg den Song nicht mehr aus meinen Ohren", zeigte sich ein Fan auf dem Instagram-Account von WeddingCake begeistert von dem Ohrwurm-Potential des Liedes. "Perfekt zum Abtanzen", urteilte ein weiterer. Ein Nutzer meint sogar schon den "Sommerhit 2022" zu hören. "Der Beat ist mega, gesanglich finde ich ihn ein bisschen zurückhaltend", witzelte ein anderer.

Bei einem ersten Clip zum Song, den Heidi Klum am Donnerstag bei Instagram veröffentlicht hat, war die Begeisterung ebenfalls nicht bei allen herauszuhören. "Heidis Stimme hört sich schrecklich an", kommentierte ein User. "Absolut cringe" oder "Snoop, so traurig, dass du das gemacht hast" lauteten weitere Kommentare. "Der arme Rod Stewart", merkte ein Hörer zudem an. Für das Lied wurde Rod Stewarts (77) Hit "Baby Jane" aus dem Jahr 1983 gesampelt.

"Ich singe schon mein ganzes Leben gerne, und nun mit 'The Godfather of Rap' einen Song zu haben, ist wirklich ein absolutes Highlight in meinem Leben", erklärte Klum im ProSieben-Interview. Snoop Dogg sei "einfach der coolste Typ überhaupt. Er hat keine Starallüren und man lacht super viel mit ihm." Aufgenommen wurde das Lied innerhalb von drei Tagen in seinem Tonstudio in Inglewood, Los Angeles.