Der Titelsong der kommenden "Germany's next Topmodel"-Staffel wird von Pink stammen. Das gab Heidi Klum via Instagram bekannt.

Die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" steht bereits in den Startlöchern. Die beliebte ProSieben-Castingshow mit Heidi Klum (49) wird am 16. Februar 2023 in die 18. Staffel gehen. Jetzt gab die Modelmama auf ihrem Instagram-Account den diesjährigen Intro-Song bekannt. "Never Gonna Not Dance Again" der Popsängerin Pink (43) wird vor jeder Folge über die Lautsprecher der TV-Geräte ausgespielt. In einem ersten Teaser sieht man Klum in ihrem Post zum Pink-Hit ausgelassen tanzend.

Dazu lädt sie auch ihre ganzen Fans ein. "Na? Habt Ihr Lust, mit mir in die neue Staffel zu tanzen?", schreibt Klum zu dem kurzen Video. Der Pink-Song "Never Gonna Not Dance Again" wurde bereits Anfang November 2022 veröffentlicht und schaffte es in den offiziellen deutschen Singlecharts zunächst auf Platz drei. Ein Neueinstieg in die Top-Ten aufgrund der "GNTM"-Präsenz könnte in den kommenden Wochen erneut erfolgen. Auf Youtube wurde das dazugehörige Video bislang mehr als zehn Millionen Mal geschaut. In der vergangenen Staffel war die Titelmelodie eine Kooperation von WeddingCake, Heidi Klum und Snoop Dogg.