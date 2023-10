Heidi Klum zieht am dritten Tag des "GNTM"-Drehs ein Fazit und gibt in einem Instagram-Clip zu: "Ich habe zu viele Männer ausgesucht."

Heidi Klum (50) hat in einem Instagram-Video ein Update zu den Castings für die 19. Staffel "Germany's next Topmodel" gegeben. "Heute ist der dritte Tag, an dem wir 'Topmodel' drehen", erzählt sie in dem Clip vom Dienstag (3. Oktober). "Ich muss sagen, ich war überwältigt von den vielen tollen Menschen, die gestern und vorgestern zum Casting gekommen sind. Ich habe viel zu viele Männer ausgesucht", verrät Klum lachend und hebt einen Papierstapel in die Kamera, in dem offenbar die Infos über die potenziellen Modelanwärter gesammelt sind.

"Mit Mutti im Schlepptau"

"Ich glaube, ich muss noch welche aussortieren", erklärt die 50-Jährige zudem betrübt und fügt schwärmend an: "Ich war einfach zu euphorisch und die sahen alle auch einfach so toll aus." Mit so vielen könne sie aber nicht starten. "Die Männer waren toll oder, haben sie dir auch gefallen?", fragt Klum abschließend ihre Mutter im Auto, die sie am dritten Drehtag begleitet, wie die Beschreibung des Clips "Mit Mutti im Schlepptau" verrät. "Die sind mir zu jung", witzelt die Mutter der Moderatorin. Ein weiterer kurzer Clip zeigt das Duo strahlend auf dem Weg zum Set.

Bei der Model-Castingshow durften sich dieses Mal alle Menschen ab 18 Jahren bewerben. Das bedeutet, dass im Frühjahr 2024 erstmals auch Männer die Chance auf den Titel "Germany's next Topmodel" haben. Die Änderung wurde bereits im Juli 2023 verkündet, als die Bewerbungsrunde gestartet war.

Die "GNTM"-Dreharbeiten für die neue Staffel waren am Sonntag in Berlin gestartet. Den Startschuss für die offenen Castings hatte Heidi Klum ebenfalls auf Instagram zelebriert. Im royalblauen Glitzeroutfit gekleidet, verkündete sie in einem Video samt Regieklappe: "'Germany's next Topmodel' die 19. Staffel - los geht's!"

Die neuen Folgen von "Germany's next Topmodel" werden wie gewohnt im Frühjahr 2024 ausgestrahlt.