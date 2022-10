Heidi Klum und Leni Klum haben ein gemeinsames Projekt gestartet. Für ein Unterwäsche-Label posierten sie gemeinsam in Dessous.

So hat man Mama Heidi Klum (49) und Tochter Leni Klum (18) noch nie gemeinsam gesehen. Für das Lingerie-Label Intimissimi posierten die beiden in Dessous für die Kameras. Die Werbekampagne für das italienische Unterwäsche-Unternehmen aus Verona wurde unter der Leitung von Thomas Hayo (53) in Los Angeles produziert. In der Pressemitteilung heißt es, dass Heidi Klum eine "Power Frau par excellence" sei und für Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Stärke stünde.

Leni Klum erobere derzeit die Mode-Welt und verkörpere eine "natürliche Leichtigkeit". Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum aus ihrer ehemaligen Beziehung mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore (72). 2009 wurde Leni vom damaligen Ehemann von Heidi Klum, Sänger Seal (59), adoptiert und erhielt den bürgerlichen Namen Leni Olumi Samuel. In der Öffentlichkeit tritt sie allerdings unter dem Nachnamen ihrer Mutter auf.

Leni und Heidi Klum posierten schon gemeinsam für die "Vogue"

Seit 2021 forciert Leni Klum ihre internationale Model-Karriere und war unter anderem schon gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover der "Vogue Deutschland".