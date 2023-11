Zum fünften Mal hat sich das Mutter-Tochter-Duo Heidi und Leni Klum in Dessous des Herstellers Intimissimi geschmissen - nun sogar singend.

Erneut hat sich das Mutter-Tochter-Gespann Heidi (50) und Leni Klum (19) gemeinsam in aufreizende Dessous gehüllt. Zum nunmehr fünften Mal sind sie die Gesichter einer neuen Kampagne des italienischen Lingerie-Herstellers Intimissimi. Es handelt sich dabei um dessen neue Weihnachts-Kollektion, die statt besinnlich in erster Linie sinnlich daherkommt. Wahlweise komplett in Rot oder Schwarz, stets jedoch mit reichlich Spitze sind die neuen Dessous zu haben, die die Klums gewohnt souverän in Szene setzen.

Mehr noch: Im dazugehörigen Werbeclip, den es auf der Homepage des Unternehmens zu sehen gibt, trällert das Duo den Weihnachtsklassiker "O Tannenbaum" - zunächst auf Deutsch, ehe Heidi ins Italienische wechselt. Danach stapelt sie im komplett in Rot gehaltenen Spot fleißig Geschenke mit ihrer Tochter.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Seit Oktober des vergangenen Jahres sind Heidi und Leni Klum gemeinsam für Intimissimi im Werbe-Einsatz. Einmal mehr zeichnete bei der neuen Kampagne ein alter "Germany's next Topmodel"-Vertrauter verantwortlich - Ex-"GNTM"-Juror Thomas Hayo (54) hatte als Creative Director seine Finger im Spiel. Die erste gemeinsame Lingerie-Kollektion der Klums mit Intimissimi im vergangenen Jahr sorgte zunächst noch für gemischte Resonanz, unter anderem, weil Leni erst kurz zuvor volljährig geworden war.

Erst Anfang Oktober dieses Jahres hatten die beiden bei einem Dinner-Event in Berlin eine Dessous-Kollektion aus dem Hause Intimissimi vorgestellt. Die 19-jährige Leni erschien hierbei in einem hochgeschlossenen und bodenlangen schwarzen Kleid. Der sehr durchsichtige Stoff gab den Blick auf ihre ebenfalls schwarze Spitzen-Lingerie frei. Mutter Heidi Klum war mit ihrem knallpinken Spitzenkleid mit langen Ärmeln ebenfalls ein Hingucker. Ihre gleichfarbige Unterwäsche blitzte auf dem roten Teppich gleichermaßen hervor.