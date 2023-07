von David Baum Seit 30 Jahren steht Heike Makatsch in der Öffentlichkeit, als Moderatorin, als Schauspielerin. Stets blieb sie die Vertraute ihres Publikums. Wie macht sie das?

Ausgerechnet, als uns Heike Makatsch ihren Berliner Kiez zeigen will, beginnt ein Wolkenbruch. "Egal, gut für die Pflanzen", sagt sie, läuft in den prasselnden Regen hinaus. Sie ist ganz genau so, wie man sie sich vorgestellt und stets heimlich gewünscht hat: unprätentiös, lustig, sogar ein bisschen wie eine Freundin. Die Leute auf dem Markt des Berliner Arkonaplatzes finden das auch: Der bayerische Verkäufer am Steckerlfische-Stand etwa hat bereits gewartet und eine, wie er sagt, besonders köstliche Makrele zurückgelegt. Mit Seetangsalat, ohne Brot!