Im kommenden Jahr wird es im ZDF offenbar keinen "Heiligabend mit Carmen Nebel" mehr geben. Der Sender orientiert sich um.

In den vergangenen Jahren feierten die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF mit der Moderatorin Carmen Nebel (67) Weihnachten. 2024 erwartet das Publikum jedoch eine Neuerung. Die Sendung "Heiligabend mit Carmen Nebel" soll es dann wohl nicht mehr zu sehen geben, wie die "Bild am Sonntag" erfahren haben will.

"Der Heiligabend wird 2024 neu gestaltet", habe eine Sprecherin der Sonntagszeitung zumindest bestätigt. Nebel bleibe aber Moderatorin beim ZDF, heißt es in dem Bericht weiter. Genaue Details sind nicht bekannt. Im November 2020 hatte das ZDF den Vertrag mit Nebel vorzeitig bis Ende 2023 verlängert und an den alljährlichen Weihnachtssendungen der Moderatorin festgehalten.

In den vergangenen Jahren präsentierte sie im ZDF zur Weihnachtszeit nicht nur "Heiligabend mit Carmen Nebel", sondern auch die Benefizgala "Die schönsten Weihnachts-Hits". Für die Hilfsorganisationen "Misereor" und "Brot für die Welt" wurden in der Show 2022 mit Unterstützung zahlreicher Promis Spenden in Höhe von mehr als 2,6 Millionen Euro gesammelt.

Springt Giovanni Zarrella ein?

Denkbar wäre, dass Giovanni Zarrella (45) auch hier übernimmt. Im März 2021 hatte die heute 67-Jährige ein letztes Mal ihre Show "Willkommen bei Carmen Nebel" präsentiert. "Die Giovanni Zarrella Show" trat quasi die Nachfolge des Formats an und feierte im September 2021 Premiere. Seither war Zarrella im ZDF mit mehreren Ausgaben der Sendung zu sehen. In der Musikshow begrüßt er immer wieder zahlreiche Stars, bevorzugt aus dem Bereich Schlager.