Heino überrascht seine Fans mit einer neuen Sommer-Single, die nicht nur einen Ohrwurm garantiert, sondern auch Lust auf Urlaub versprüht.

Heino (82) meldet sich nach einer knapp zweijährigen Pause mit seiner neuen Sommer-Single "Holiday am Wörthersee" zurück - und begibt sich mit dieser einmal mehr ins Schlagergenre. Bei dem Song handelt es sich um eine Coverversion, mit der er seinen früheren Kollegen und Freund Roy Black (1943-1991) würdigen möchte. Black hat den Titel zeitlebens zu einem Hit gemacht.

Zudem schwärmt Heino nur so von dem Alpensee in Kärnten. "Das Kärntnerland hat traumhafte Seen und ist von tollen Bergen umrahmt. Schöner könnte ein Maler eine Landschaft nicht malen", wird der Volkssänger in einer Pressemitteilung zitiert. Der 82-Jährige werde am Wörthersee dieses Jahr gemeinsam mit seiner Frau Hannelore (79) auch ein paar Urlaubstage verbringen. Das dazugehörige Musikvideo wurde ebenfalls am Freitag (9. Juli) veröffentlicht. Darin gibt Heino seinen Song direkt vor dem berühmten Schlosshotel Velden zum Besten, das auch als "Schloss am Wörthersee" bekannt ist.

Gebaut wurde dieses Ende des 16. Jahrhunderts und erlangte in den 1990er Jahren als Kulisse der Fernsehserie "Ein Schloss am Wörthersee" mit Roy Black in der Hauptrolle des Hotelchefs Lennie Kultstatus. Heute gilt das Schloss als eines der Wahrzeichen von Velden und dient vornehmlich als Luxushotel für Gäste aus aller Welt.