Folgendes Szenario könnte sich zugetragen haben: Der Verlag schreibt eine Mail an Heinz Strunk : Sag mal, Heinz, hast du noch ein paar Texte herumliegen? Wir sollten schnell mal etwas von dir nachlegen. Und wenn du gerade dabei bist, schau doch demnächst mal in eine Folge von "Lanz", am besten, wenn wieder dieser Precht dort herumspringt. Schreib da mal was drüber, könnte witzig werden. Gesagt, getan. Als Nächstes schnappt sich Strunk Stift und Zettel und begibt sich ins Hamburger Bahnhofsviertel, an einen Ort, an dem bekanntlich die größten Abgründe lauern. Da setzt er sich auf eine Bank, schirmt sich mit einer Zeitung ab und schaut durch ein Guckloch.