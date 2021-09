Helen Mirren darf die vierteilige Wettkampshow "Hogwarts Tournament of Houses" moderieren, in der Fans gegeneinander antreten.

Zum 20. Jubiläum des ersten "Harry Potter"-Filmes hat Warner Bros. ein besonderes Ereignis geplant: eine Show namens "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" was so viel bedeutet wie "Hogwarts Turnier der Häuser". Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem Fans der Buch- und Filmreihe gegeneinander antreten und um den Ehrentitel des "House Cup-Champions" kämpfen.

Für die vierteilige Veranstaltung konnte Helen Mirren (76) als Moderatorin gewonnen werden, wie unter anderem "Deadline" berichtet. Die Oscarpreisträgerin freute sich in einem offiziellen Statement: "Ich wusste, dass ich eines Tages eine Harry-Potter-Rolle bekommen würde, und ich freue mich sehr, an der 20-Jahr-Feier des Films teilzunehmen." Die Filme hätten so viele verzaubert und es sei ihr eine Ehre, diese Magie neu zu entfachen, so Mirren weiter.

"Besondere Überraschungsgäste" erwartet

Bei "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" werden die Fans ihr "Harry Potter"-Wissen in hunderten Quizfragen unter Beweis stellen. Zudem dürfen sie sich auf "besondere Überraschungsgäste" freuen. Tom Ascheim, der Präsident von Warner Bros. Global Kids, Young Adults und Classics, bezeichnete die Veranstaltungsreihe als "eine Arena für die Ligen der 'Harry Potter'-Filmfans, um ihr Wissen über die Zaubererwelt zu erweitern".

Die Veranstaltungsreihe soll Ende des Monats aufgenommen und vermutlich noch in diesem Jahr von HBO Max gestreamt werden.