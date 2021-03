Damian Lewis und Helen Mirren machen gemeinsame Sache, um die Queen zu ehren: Angeblich nehmen sie ein Album für die Monarchin auf.

Star-Power zu Ehren von Queen Elizabeth II. (94). Die britischen Schauspieler Damian Lewis (50) und Helen Mirren (75) wollen angeblich gemeinsam ein Album zum 95. Geburtstag der Monarchin im April aufnehmen. Das berichtet "The Sun". Die beiden befreundeten Stars sollen "die Liebe und den Respekt für die Königin" teilen und wollten so diesen "bedeutenden Geburtstag" feiern, zitiert das Blatt einen Insider.

Lewis und Mirren wollen der Queen zudem offenbar auch etwas Gutes tun nach den vergangenen schwierigen Tagen. Der Ehemann der 94-Jährigen, Prinz Philip (99), liegt im Krankenhaus und ihr Enkel Prinz Harry (36) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (39) sorgten gerade mit ihrem TV-Interview für ein Beben im Königspalast. Das Projekt der beiden Schauspieler kommt "zum richtigen Zeitpunkt" und die beiden hoffen, "dass es ein Lächeln" auf das Gesicht der Queen zaubern könne. Das Album soll angeblich den Titel "The Music Of Kings and Queens" tragen und im Juni erscheinen.

Feierlichkeiten im Juni

Damian Lewis und Helen Mirren, die einen Oscar gewann für ihre Darstellung von Elizabeth II. im Film "Die Queen", waren auch schon Gäste der Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag der Königin auf Schloss Windsor. Ihren eigentlichen Geburtstag am 21. April feiert die Queen traditionsgemäß im privaten Rahmen. Mit der Öffentlichkeit begeht sie den Ehrentag mit der Parade "Trooping the Colour", die dieses Jahr am 12. Juni stattfindet.