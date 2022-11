Die Superstars Helen Mirren und Harrison Ford übernehmen die Hauptrollen in "1923".

Ein erster längerer Trailer stimmt auf die kommende Western-Serie "1923" mit Helen Mirren und Harrison Ford in den Hauptrollen ein.

Zur kommenden Western-Serie "1923" mit den Superstars Harrison Ford (80) und Helen Mirren (77) in den Hauptrollen ist ein erster längerer Trailer erschienen. Neben "Star Wars"-Star Ford und Oscarpreisträgerin Mirren zeigt das rund 90-sekündige Video auch Ex-007-Darsteller Timothy Dalton (76) sowie "Game of Thrones"-Star Jerome Flynn (59), die in der bereits zweiten Prequel-Serie zum US-Megaerfolg "Yellowstone" bedeutende Rollen übernehmen.

"1923" erscheint am 18. Dezember in den USA bei Paramount+, und wird einen Tag später auch in Deutschland bei dem Streamingdienst verfügbar sein, der hierzulande am 8. Dezember startet.

Darum geht es in "1923"

"1923" spielt im Jahr aus dem Titel. Eine neue Generation der "Yellowstone"-Familie Dutton steht im Mittelpunkt der Prequelshow. Die Serienstars Mirren und Ford verkörpern das Ehepaar Cara und Jacob Dutton. Als ihr böswilliger, wohlhabender Nachbar Donald Whitfield (Dalton) das Land der Duttons an sich reißen will, müssen diese um die Farm ihrer Familie kämpfen. Fords Jacob Dutton erklärt dann auch martialisch im Trailer: "Wenn du meine Familie angreifst, wird es das Letzte sein, was du jemals tust".

"1923" erweitert das "Yellowstone"-Universum

"1923" ist bereits die zweite Prequelserie zum US-Hit "Yellowstone" mit Kevin Costner (67) in der Hauptrolle. Die Mutterserie spielt auf einer Ranch im heutigen Montana, und ist erst vor zwei Wochen in die fünfte Staffel gestartet. Im Dezember vergangenen Jahres zeigte Paramount+ schon die Prequelserie "1883" mit Tim McGraw, Faith Hill und Sam Elliott in den Hauptrollen. Sie spielt ebenfalls im titelgebenden Jahr.

In "1923" verkörpert Superstar Ford einen Vorfahren der in "Yellowstone" von Costner gespielten Figur John Dutton III. Für "1923" sind zwei Staffeln bestehend aus jeweils acht Episoden geplant. Für "Star Wars"- und "Indiana Jones"-Star Ford ist es die erste bedeutende Serienrolle überhaupt.