Helene Fischer hat nun endlich selbst verkünden dürfen, dass ihre beliebte ZDF-Weihnachtsshow dieses Jahr zurückkehrt.

Helene Fischer (39) hat nun selbst bestätigt, was seit Wochen spekuliert wird: Ihre beliebte Weihnachtsshow wird dieses Jahr wieder im ZDF zu sehen sein. Das hat die Schlagersängerin am Dienstagabend bei ihrem Konzert in Köln bekannt gegeben.

"Ich bin sehr dankbar nach langem Hin und Her, dass ich sagen kann, dass es die 'Helene Fischer Show' endlich gibt", kündigte sie voller Freude an, woraufhin es viel Jubel und Applaus aus dem Publikum gab.

"Wir waren uns lange nicht sicher"

Weiter erklärte Fischer: "Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig. Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe - all das, was ihr heute auch erleben dürft."

Weitere Details sind bislang nicht über die Show bekannt. Das ZDF hat sich ebenfalls noch nicht zur nun angekündigten "Helene Fischer Show" geäußert. Erstmals wurde die Sendung am 25. Dezember 2011 ausgestrahlt. Ab dann lief das Spektakel bis 2019 jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF. In den vergangenen drei Jahren pausierte die Show jedoch aufgrund der Corona-Pandemie.