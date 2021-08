Die Video-Premiere zu "Vamos a Marte" von Helene Fischer und Luis Fonsi findet erst am Freitag statt. Einen Vorgeschmack gibt es trotzdem.

Am Vorabend ihres 37. Geburtstages (5. August) hält Helene Fischer es nicht mehr aus. Auf ihrem Instagram-Account gibt sie einen Vorgeschmack auf das Musikvideo zu ihrem neuen Song "Vamos a Marte", den sie zusammen mit Sommerhit-Star Luis Fonsi (43, "Despacito") aufgenommen hat, und der am Freitag bei RTL zeitgleich auf allen Kanälen Premiere feiern wird.

Sexy Moves im Glitzer-Crop-Top

"Okay... ich halte es nicht mehr länger aus!!!Hier ein erster Vorgeschmack auf mein neues Video. Aaaawh, kann es selbst kaum erwarten. Freitag dann in voller Länge!", schreibt sie zu dem Zusammenschnitt, der die Künstlerin mit sexy Moves im glitzernden Crop-Top und schwarzer Hose oder in pinker Hose und hellem Oberteil zeigt.

Ihren Followern gefällt, was sie sehen. "Wow", "heiß, Frau Fischer, very heiß!!" oder "Heleneeeeee, du Königin" ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen.