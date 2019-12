Helene Fischer (35, "Atemlos durch die Nacht") ist aus ihrer Auszeit zurückgekehrt und präsentiert am ersten Weihnachtsfeiertag wieder ihre große "Helene Fischer-Show". Das ZDF hat nun erste spektakuläre Fotos veröffentlicht, die die Vorfreude auf das weihnachtliche TV-Event noch steigen lassen.

Film- und Musical-Fans werden demnach wohl auf ihre Kosten kommen: Disney-Songs aus "Aladdin", "Toy Story" oder "Die Eiskönigin" werden erklingen und Szenen aus bekannten Musicals wie "My Fair Lady" und "Die Päpstin" nachgestellt. Dabei können sich die Zuschauer auf aufregende Kostüme freuen. Helene Fischer schlüpft unter anderem in ein aufwändiges liturgisches Gewand als Päpstin und in ein weißes Prinzessinnen-Kleid als Eliza Doolittle in "My Fair Lady".

So vielseitig sind ihre Outfits

Fischer glänzt zudem in vielen weiteren Outfits, unter anderem präsentiert sie ein durchscheinend goldenes Glitzerkleid, das ihre schlanke und durchtrainierte Figur zur Geltung bringt. Doch es wird auch düster: Gemeinsam mit dem Chor Gregorian tritt sie in einer durchgehend schwarzen Robe mit hohen Beinschlitzen in Erscheinung. Ihre sportliche Seite wird die Sängerin ebenfalls wieder zur Schau stellen. In einem sexy Leder-Outfit schwingt sie sich in die Lüfte und zeigt ihre akrobatischen Künste.

Fans der Schlagersängerin dürfen sich also auch 2019 wieder auf sexy Outfits, aufregende Tanzeinlagen und schwindelerregende Akrobatik freuen. Als Gäste hat sich Helene Fischer unter anderem Andreas Gabalier (35), Engelbert (83), Freya Ridings (25), Mark Forster (35), Josh Groban (38), Howard Carpendale (73), Bülent Ceylan (43), Oonagh (29), Michelle Hunziker (42), Roland Kaiser (67), Heinz Hoenig (68), Mark Keller (54), Thomas Gottschalk (69), Ralf Schmitz (45) und Martina Hill (45) eingeladen.