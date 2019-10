Offiziell gönnt sich Helene Fischer (35, "Herzbeben") dieses Jahr eine kleine Auszeit. Für Privatkonzerte macht die Schlagerkönigin aber hin und wieder eine Ausnahme, wie es scheint. So auch am Samstagabend in Burladingen in Baden-Württemberg. Dort befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens Trigema. Zum 100-jährigen Firmenbestehen war die Schlagerkönigin als Stargast geladen. In einer Instagram-Story von Trigema wird ein Einblick in die Feier gewährt. Nach den Reden und dem Festessen trat Helene Fischer auf. Ein kurzer Clip zeigt sie nach 22 Uhr in einem roten Jumpsuit auf der Bühne.

Sie heizt den Gästen live ein

Kleine Ausschnitte ihres Auftritts sind zudem auf Instagram zu finden. Die Schlagerkönigin heizt darin mit ihrer Band den rund 1.500 anwesenden Gästen live ein. Sie performt unter anderem ihre Songs "Mit dem Wind", "Achterbahn", "Das ist unser Tag" und "Atemlos durch die Nacht", wie Medien vor Ort berichten.

Der nächste offizielle Termin steht für Helene Fischer im Dezember an. "Die Helene Fischer Show" wird am 25. Dezember (20:15 Uhr, ZDF) ausgestrahlt. Außerdem wird sie auf dem Weihnachtsalbum "The Christmas Present" von Robbie Williams (45) zu hören sein. Die Musiker haben gemeinsam den Weihnachtsklassiker "Santa Baby" aufgenommen. "Es war eine große Ehre für mich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie ist einfach großartig", schwärmte Williams im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.