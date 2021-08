Helene Fischer und Luis Fonsi haben ihr neues Lied "Vamos a Marte" veröffentlicht. Das dazugehörige Video feierte am Abend seine Premiere.

Gleich auf mehreren TV-Sendern, darunter bei RTL und VOX, hat das neue Musikvideo von Helene Fischer (37) am Freitagabend seine Premiere gefeiert. Auch bei YouTube gibt es den Clip zum gemeinsamen Song "Vamos a Marte" mit Luis Fonsi (43) bereits zu sehen.

Der Songtitel bedeutet so viel wie "Lass uns zum Mars gehen". Entsprechend futuristisch geht es teils auch in dem Musikvideo zu. In dem Clip zeigt Fischer unter anderem sexy Moves in Latex-Pants oder auch im glitzernden Crop-Top und schwarzer Hose.

Erster neuer Song seit vier Jahren

"Hallo ihr Lieben, boah, ich habe so lange auf diesen Tag gewartet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen", erklärt die Sängerin in einer Instagram Story. Sie sei "so, so aufgeregt" und sie freue sich "tierisch", dass ihre neue Single heute erschienen ist. Fischer hätte sich "kein schöneres Geburtstagsgeschenk selber machen können", strahlt die Schlagerkönigin weiter, die am gestrigen 5. August ihren 37. Geburtstag gefeiert hat.

Mit dem Lied veröffentlicht Fischer die erste neue Musik seit mehr als vier Jahren. Vor zwei Wochen hatte sie angekündigt, dass ihr neuer Song mit Fonsi am 6. August erscheinen wird. Auch ein neues Album soll noch in diesem Jahr kommen.