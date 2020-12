Helene Fischer hat sich mit dem Album "Meine schönsten Momente" selbst beschenkt. Als Neueinsteiger kletterte es direkt an die Chartspitze.

Alle Jahre wieder: Auf Schlagersängerin Helene Fischer (36) trifft dieses Motto definitiv zu. Mit ihrem neu erschienenen Album "Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente (Vol. 1)" ist es der Künstlerin zum nun mehr siebten Mal gelungen, die Spitze der Offiziellen Deutschen Albumcharts von GfK Entertainment zu erklimmen. Die Rocker von AC/DC, die mit "Power Up" die Spitzenplatzierung in den vergangenen vier Wochen innehatten, haben das Nachsehen. Sie müssen sich nun mit dem Silberrang zufriedengeben. Auf Platz drei folgt Angelo Kelly (38) mit seiner Familie und "Coming Home".

Neue Musik gibt es auf Helene Fischers Platte nicht zu hören. Bei dem 40 Tracks starken Doppelalbum handelt es sich um eine persönliche Zusammenstellung der Künstlerin ihrer liebsten Momente aus allen bisherigen Weihnachtsshows. Unter anderem sind darauf Duette mit Bryan Adams (61, "I Do It For You"), Eros Ramazzotti (57), Matthias Schweighöfer (39), Peter Maffay (71, "Du") und Andrea Bocelli (62) zu finden.