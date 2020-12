Jetzt auch bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala: Schlager-Queen Helene Fischer wird am Wochenende gleich doppelt im TV zu sehen sein.

Bei der "Goldenen Henne" feierte sie erst kürzlich ihr TV-Comeback, für Günther Jauch (64) blickt sie bald auf das Jahr zurück und ihre jährliche Weihnachtsshow ist sowieso gesetzt. Doch nun können sich Fans von Helene Fischer (36, "Atemlos durch die Nacht") auf einen weiteren TV-Auftritt der Schlager-Queen freuen. Wie das Nachrichtenportal "Watson" berichtet, wird Fischer am Samstag, dem 5. Dezember, bei der ZDF-Gala "Ein Herz für Kinder" auftreten.

Das bestätigte sowohl Fischers Plattenfirma Universal Music als auch der Sender RTL, wo sie einen Tag später, am 6. Dezember, bei Günther Jauch und dessen großem Jahresrückblick "2020! Menschen, Bilder, Emotionen" zu Gast sein wird: "Helene Fischer hat zu Weihnachten ein neues Album, macht Promo dafür, ist live bei uns und am Tag zuvor beim ZDF ('Ein Herz für Kinder')", so ein RTL-Sprecher gegenüber "Watson". Eine Bestätigung seitens des ZDF steht noch aus.

Helene Fischer satt

Damit gibt es gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Helene Fischer satt. Über ihren Auftritt bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala ist aber noch nichts bekannt. ZDF hatte zunächst nur Auftritte von Max Raabe (57), Lea (28) sowie Fischers Ex-Freund Florian Silbereisen (39) und Thomas Anders (57) angekündigt. Bei Günther Jauch wird sie unter anderem auf ihr Corona-Jahr zurückblicken und gleich zwei Lieder zum Besten geben. Ihren neuen Song "Never Enough" und den weltbekannten Song "Hallelujah" im Duett mit dem irischen Sänger und Songwriter Rea Garvey (47).

Auch "Die Helene Fischer Show" (ZDF) wird in diesem Jahr stattfinden, allerdings anders als gewohnt. Statt einer neuen Show plant der Sender für den ersten Weihnachtsfeiertag (25.12., 20:15 Uhr) die Spezialausgabe "Meine schönsten Momente". In dieser 180-minütigen Sendung werde Helene Fischer ihre persönlichen Highlights der vergangenen neun Jahre präsentieren.

Passend dazu veröffentlicht Fischer am 11. Dezember ihr neues Album "Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente (Vol. 1)".